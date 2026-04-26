Leandro atribui vantagem e desvantagem a Leomarte e Daniela Santo. Estas são as reações

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No Desafio Final, no confessionário, Leomarte atribui uma vantagem e uma desvantagem a Leomarte e Daniela Santo. O concorrente desconhece a quem irá entregar, anteriormente, Leomarte e Daniela escolheram o "animal" que os representa. A reação de Leomarte é impagável.

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