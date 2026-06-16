No Secret Story - Desafio Final, Leandro canta uma canção bastante provocadora a Marisa Susana e a concorrente passou-se. Marisa acredita que Leandro tenha aprendido essa estratégia de provocação com Bruno, e Sara refere que Leandro se está a tornar "chato".
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Descrição
Leandro dedica canção provocadora a Marisa Susana e as reações não se fizeram esperar: «Aprendeu com o...»
16 jun, 22:24
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Leandro dedica canção provocadora a Marisa Susana e as reações não se fizeram esperar: «Aprendeu com o...»
16 jun, 22:24
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Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge
Ontem às 22:40
03:51
João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»
Ontem às 22:24
03:51
Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»
Ontem às 22:24
03:15
Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo
Ontem às 22:10
04:07
Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»
Ontem às 22:07
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Leandro acusa Pedro Jorge de ser arrogante e incapaz de conversar com mulheres
Ontem às 22:00
03:12
João Ricardo chora desoladamente e é amparado por Bruno. A reação de Sara não passou despercebida
Ontem às 20:33
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Pedro Jorge e Leandro voltam a protagonizar mais uma discussão. E desta vez o motivo é inusitado
Ontem às 19:51
03:50
Sara e Marisa Susana abandonam a cela e protagonizam um momento épico ao acordar
Ontem às 19:49
03:28
Sara não confia em João Ricardo e admite: «Já me passou pela cabeça que estivesses em missão»
Ontem às 19:42
03:22
João Ricardo perde a paciência com Leandro e afirma: «És forçado»
Ontem às 19:32
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Leandro no centro da polémica. João Ricardo e Pedro Jorge não poupam as criticas ao concorrente
Ontem às 19:29
04:47
Leandro e João Ricardo aos berros. A discussão escala e o concorrente abandona
Ontem às 19:20
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Pedro Jorge condena a decisão de Sara de levar João Ricardo ao almoço: «Não foi uma decisão inteligente»
Ontem às 19:05
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Bruno no centro da polémica. O concorrente recusa-se a lavar a louça e a confusão instala-se
Ontem às 18:36
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Troca de indiretas deixam o clima a ferver. Leandro provoca Sara mas a concorrente não se mostra incomodada
Ontem às 18:13
02:03
Leandro acusa Marisa Susana de estar a ir contra si no jogo e a concorrente responde-lhe à letra
Ontem às 18:07
04:37
Bruno de costas voltadas com Pedro Jorge. Qual foi o motivo? Sara lançou a "bomba" e o concorrente disse tudo
Ontem às 18:01
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Comparação inesperada! Marcia Soares vê semelhanças entre Sara e João Ricardo e o seu passado com Francisco Monteiro
Ontem às 17:51
02:29
Sara não esconde o desagrado com João Ricardo e o almoço não corre como o esperado
Ontem às 17:43
09:17
O verniz estalou. Bruno não poupa as criticas e arrasa postura e atitudes de Pedro Jorge
Ontem às 16:57
04:53
Vale tudo para vencer? Leandro e Marisa Susana discordam e a concorrente afirma: «Cada vez o conheço menos»
Ontem às 16:48
06:46
Sara arrasa Leandro durante uma dinâmica e acusa o colega de não se preocupar com os sentimentos dos colegas
Ontem às 16:41
02:59
Pedro Jorge não tem dúvidas. Sara não gostou do almoço com a companhia de João Ricardo: «A cara de entediada»
Ontem às 16:25
03:13
Leandro e Sara em troca de farpas. Será que se vão bloquear mutuamente quando saírem do programa?
Ontem às 16:07
04:13
Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom
16 jun, 22:40
03:56
Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo
16 jun, 22:33
01:09
Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana
16 jun, 22:28
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João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...»
16 jun, 22:27
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Afinal, Leandro é ou não forçado? João Ricardo responde e a afirmação pode surpreender
16 jun, 22:21
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Clima de tensão: Pedro Jorge fala nas filhas de Bruno e o concorrente reage sem rodeios: «Já te disse...»
16 jun, 22:12
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Isolado e sem cumprir os deveres. Bruno tem mudança de postura e Pedro Jorge compara ao Secret Story 9
16 jun, 22:05
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«O tombo vai ser grande»: Pedro Jorge e Leandro em bate-boca aceso
16 jun, 20:00
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Emocionante. Sara escreve uma mensagem para o filho e deixa Pedro Jorge sem palavras
16 jun, 15:44
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João Ricardo arrasa Pedro Jorge: «Como é que um vencedor de um programa...»
16 jun, 15:14
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Marisa Susana é implacável com Leandro: «Aos meus olhos mudaste completamente»
16 jun, 14:47
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Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
16 jun, 01:35
10:32
O que ditou a 'gota de água' no fim da amizade entre Leandro e Marisa Susana? Eis os motivos da discórdia
15 jun, 12:33
08:24
De costas voltadas. Sara assume que Leandro lhe transmite energia negativa e o concorrentes responde à altura
15 jun, 12:21
05:07
Pedro Jorge revela qual concorrente o tira mais do sério e "arrasa" João Ricardo
15 jun, 12:12
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Tenso. Pedro Jorge lança farpa certeira a Sara: «É assim que agradeces a quem te salvou?»
15 jun, 11:57
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Inédito. João Ricardo cumpre a missão atribuída por Marisa Susana e dança ao som da canção de Nufla
15 jun, 11:35
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Feriado das "pontas descasadas" leva os concorrentes do 8 ao 80. Um momento épico acaba com picardia intensa
15 jun, 11:08
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Sara acorda com a sensação que é feriado e a reação de Marisa Susana é hilariante
15 jun, 10:45
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A manhã começa de forma enigmática. Estes concorrentes tenta decifrar o código que abre o cofre
15 jun, 10:33
07:10
Amizade quebrada: Marisa Susana e Leandro em picardia sem fim
15 jun, 02:45
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Tenso. Sara sente-se provocada por Leandro e reage a uma expressão do concorrente
15 jun, 02:17
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Bruno justifica reação ao passaporte de Marisa Susana e o clima ferve
15 jun, 02:07
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Ataque cerrado a João Ricardo. Atitudes do concorrente são postas em causa e a discussão com Sara sobe de tom
15 jun, 01:48
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"Paixão" de João Ricardo por Sara volta a ser tema e a concorrente não deixa nada por dizer: «Houve uma intenção de...»
15 jun, 01:37
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Amizade entre Marisa Susana e Sara terminou? As concorrentes colocam os pontos nos i's sobre este assunto
15 jun, 01:32
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Leandro é capaz de tudo pelo prémio? Marisa Susana acusa o colega e as reações são de choque total
15 jun, 01:25
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A ferver. Bruno passa-se com Marisa Susana e acusa-a de usar a "cartada" da vitimização
15 jun, 01:20
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Afinal, o desconforto de Marisa Susana não é com Leandro: «A minha amizade com o Leandro é lá fora, aqui dentro...»
15 jun, 01:11
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Sara e Bruno implacáveis com a postura de Marisa Susana em relação a Leandro: «Acabou por perder a razão»
15 jun, 01:08
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Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
5 jun, 22:49
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Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
5 jun, 22:40
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Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
5 jun, 22:29
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Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
5 jun, 22:22
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De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo
5 jun, 22:20