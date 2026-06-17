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Ex-Gangue dos Frescos em confronto! Leandro e Marisa Susana discutem e Pedro Jorge é 'metido ao barulho'
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Leandro no centro da polémica. João Ricardo e Pedro Jorge não poupam as criticas ao concorrente

No Secret Story - Desafio Final, João diz para Leandro ir descansar para amanhã “forçar um pouco mais”. Os dois discutem e João acaba a imitar o Leomarte. Pedro recorda que é inconcebível para si Leandro dar-se com alguém que gozou da sua orientação sexual, fazendo referência a Bruno e Dylan. Ao ouvir a discussão de João e Leandro, diz que intervir. João afirma que Leandro é fã e uma cópia de Leomarte e Leandro responde que não é uma cópia de ninguém pois é inimitável e atira, “não sabes lidar com a diferença”. 

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16

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