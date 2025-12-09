Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»

No Secret Story 9, a tarde estava a ser tranquila, quando todos foram surpreendidos por uma buzina e uma pista no plasma da sala, um desenho feito por uma criança com os seguintes números escritos: 1+1=4. Como sabemos, isto é uma clara referência ao segredo de Pedro Jorge («A mãe dos meus filhos está na casa») e, por consequência, ao de Marisa («O meu marido está na casa»). Todos vão a correr por pensarem ser um buzz grátis, mas tudo não passou de um falso alarme.

Minutos mais tarde, Liliana falava sozinha no exterior da casa, indiretamente para os portugueses, e acabou por acertar no segredo de Pedro, sem saber ao certo, mas mostrou-se incrédula com a possibilidade do colega ter filhos.

A votação já está aberta e o público vai ter um papel decisivo nos próximos dias. Resta saber quem conseguirá conquistar os espectadores e garantir mais uma semana dentro do jogo e quem verá o sonho terminar mais cedo.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.