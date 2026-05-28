Liliana e Marisa Susana em disputa pelo 1º lugar no coração de Leandro: «Faço as minhas malas e vou-me embora»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro faz a sua escala de afinidade e coloca Liliana em primeiro lugar. Marisa Susana diz que não gostou de estar em segundo mas tem a certeza de que fora da Casa, está em primeiro lugar. As duas discutem e Liliana afirma que não está na Casa para levar com “mentiras” e que se assim for, pega nas suas coisas e vai embora. Os concorrentes aplaudem e Marisa Susana diz “allez”. Liliana abandona a dinâmica sem justificação e Afonso atira que a dinâmica do Leandro acabou graças à Liliana.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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