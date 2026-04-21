Liliana emociona-se após confronto com Sara. O motivo é forte

No Secret Story 10, Na Sala, Hugo pede a Jéssica para continuar a ser o “raio de luz” que tem sido pois todos gostam dela, com exceção da Liliana que discorda dessa afirmação. Jéssica acusa a colega de ser mentirosa e contraditória. Ana diz que Sara tem de melhorar algumas provocações e relembra quando a ouviu dizer que cuspia, bem como as provocações à Luzia. Sara diz que tudo isso foi uma questão de mostrar atitude. Liliana afirma que Sara também teve situações menos boas consigo, mas não as referiu, e relembra quando a colega mencionou o nome da sua filha e julgou o seu marido, Ricky, sem o conhecer. No Confessionário, Liliana emociona-se.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

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