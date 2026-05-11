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Descrição

Liliana na mira dos colegas. "Todos" têm algo a dizer sobre as atitudes da concorrente

No Secret Story - Desafio Final, Liliana está sob os olhares atentos dos colegas. As atitudes que a concorrente teve ao longo da última semana na casa mais vigiada do país foram duramente criticadas por parte de Marisa Susana e João Ricardo. Também Afonso e Pedro Jorge tiveram algo a dizer. No que toca ao desentendimento com Marisa Susana, Flávia escolhe o lado de Liliana.

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