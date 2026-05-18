Na Gala do Secret Story – Desafio Final, durante a ronda de nomeações, Liliana nomeou Afonso e explicou o motivo. Logo a seguir os dois concorrentes pegaram-se numa troca de acusações sem fim. Veja tudo aqui.
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Descrição
Liliana vira-se contra Afonso em plena ronda de nomeações. E concorrente reage: «Cala-te pá»
Hoje às 00:49
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Liliana vira-se contra Afonso em plena ronda de nomeações. E concorrente reage: «Cala-te pá»
Hoje às 00:49
03:41
Acusações de Pedro Jorge levam Liliana ao limite: «É a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos»
Hoje às 01:43
01:02
Inédito. Concorrentes comem arroz de marisco feito na famosa "panela das cuecas"
16 mai, 22:44
01:07
Marisa Susana faz um comunicado à casa e enaltece atitude deste concorrente: «Se todos fizessem como ele...»
16 mai, 22:23
01:25
Segredo de Sara volta a ser tema e a amizade entre a concorrente e Catarina parece ter volta a dar
16 mai, 22:22
02:40
Não falam de outra coisa. Esta é a opinião de Pedro Jorge, Marisa Susana e Luzia em relação ao "triângulo" do Secret Story 10
16 mai, 22:19
01:59
João Ricardo pica Liliana e tudo está relacionado com uma alegada aproximação a Pedro Jorge
16 mai, 21:55
01:19
Por esta ninguém esperava. Leandro esfrega as costas de Pedro Jorge com objeto inusitado
16 mai, 21:37
02:15
Digno de meme. Estas são as versões inéditas dos concorrentes sobre a história de D. Sebastião
16 mai, 21:26
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Marisa Susana acusa Leandro de ser "forçado". Esta é a reação do concorrente
16 mai, 21:04
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Liliana abre o "jogo" e conta tudo sobre a relação com o ex-noivo
16 mai, 19:44
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"Triângulo amoroso" do Secret Story 10 continua a dar que falar. Liliana e Ricardo João têm opiniões polémicas
16 mai, 19:38
04:12
Surpreendente. Ricardo João é implacável a falar de Ana do Secret Story 10: «Forçou completamente as atitudes...»
16 mai, 19:15
04:18
«Não estava à espera»: Catarina assume fragilidades a João Ricardo
16 mai, 19:09
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Leandro desabafa com Luzia sobre a amizade com Pedro Jorge e Marisa: «Eu não tenho um preço»
16 mai, 19:02
01:29
Novo talento de Ricardo João deixa Sara e João Ricardo de queixo caído
16 mai, 18:31
04:14
Revelação controversa. Leandro assume como vai reagir se não for o vencedor do programa
16 mai, 18:05
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Catarina mostra-se receosa da reação da família à polémica com Liliana: «Eu imagino o meu pai...»
16 mai, 17:55
01:25
Afonso lança farpa a Marisa Susana: «Não importa como começa, mas sim como acaba»
16 mai, 17:40
04:13
Marisa Susana "perde a cabeça" com Pedro Jorge e o motivo é inusitado
16 mai, 17:01
01:22
Tenso. Pedro Jorge "esquece-se" de Marisa e a atitude está a dar que falar
16 mai, 16:55
01:48
Magoada como nunca. Ana não cala a revolta com atitude de Marisa Susana face à sua família: «Assim se vê...»
16 mai, 16:54
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Plim Plim Plim! As Fadas do Além realizam os desejos dos concorrentes enquanto uma revelação agita a casa
16 mai, 16:51
02:37
Clima de "paz podre" na casa: Liliana pede desculpa a Catarina
16 mai, 16:44
02:35
Pedro Jorge descobre o cúmplice do segredo e partilha com João Ricardo: «Segue a mesma linha de raciocínio da outra edição»
15 mai, 22:45
01:34
A Voz lança desafio aos concorrentes para reconquistarem os privilégios. E foi conseguido em tempo recorde
15 mai, 22:23
04:50
Semana de privações na casa. Concorrentes deram asas à criatividade e os momentos foram épicos
15 mai, 22:22
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«E a família é sempre o mais importante»: De lágrimas nos olhos, os concorrentes enviam mensagens às famílias
15 mai, 22:17
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De voz trémula e lágrimas nos olhos, esta é a mensagem de Marisa Susana e Pedro Jorge para a família
15 mai, 22:08
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Marisa Susana tem escolha difícil em mãos e a decisão pode surpreender
15 mai, 22:06
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Acertou em cheio! Liliana não hesitou e desvendou o segredo da semana
15 mai, 22:04
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Teorias de "milhões": Concorrentes em ânsias para descobrir o segredo da semana
15 mai, 21:59
04:38
Casa de partida a ferver. Ana na mira das colegas: «É a Ana que deve sair»
15 mai, 21:55
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Quem tem o maior espírito de liderança? Estes são os concorrentes mais votados e as consequências podem mudar tudo
15 mai, 19:54
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Luzia lança farpa a Afonso e a discussão explode: «Faz-te lembrar a ti nas outras casas»
15 mai, 19:53
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Possíveis interesses amorosos dão que falar: «Se tivesse que escolher, quem escolhia?»
15 mai, 19:48
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Após discutir aos berros com Luzia, Catarina assume em lágrimas que quer desistir: «O que é que eu vim para aqui fazer?»
15 mai, 19:41
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Catarina e Liliana de costas voltadas: «Metro e meio já vai atacar»
15 mai, 19:32
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João Ricardo faz partilha sobre o corpo e revela história inusitada no local de trabalho: «És tão giro mas...»
15 mai, 19:27
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Ricardo João fala sobre a confiança que foi ganhando com o corpo: «A única prova que eu tinha que fazer era a mim mesmo»
15 mai, 19:23
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Sem chão. Bruno faz partilha sobre a filha e deixa um alerta a todos os pais
15 mai, 19:21
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Uma partilha diferente. Luzia ignora o peso e chama à atenção de dois problemas sérios com os quais lidou
15 mai, 19:01
02:58
A soluçar, Pedro Jorge abre o coração ao falar de episódio com o corpo: «Perguntavam-me, o que vais para lá fazer?»
15 mai, 18:56
03:47
Todos em choque. Sara fica em lágrimas ao falar sobre a luta contra um distúrbio alimentar
15 mai, 18:46
04:32
Toda a história: Daniela assume ter estado com o princípio de uma depressão quando entrou no Secret Story 8
15 mai, 18:39
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Flávia emociona com desabafo sobre o peso e surpreende com revelação inesperada
15 mai, 18:28
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Atitude polémica de Liliana é alvo de critica por toda a casa: «Estiveste mal»
15 mai, 18:18
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Daniela faz jogada de mestre e engana todos os colegas: «Juro por tudo»
15 mai, 17:59
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«Vocês não estão a jogar com a verdade»: Marisa Susana confronta colegas e instala polémica
15 mai, 17:49
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Assalto à despensa deixa concorrentes em delírio e a Guia da Semana é recebida com ovação
15 mai, 17:43
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Hilariante. Marisa Susana faz a prova de "carrinho" e de gatas
15 mai, 17:29
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Digno de meme. Ricardo João lança charme e deixa Sara e João Ricardo a rir às gargalhadas
15 mai, 17:10
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Inédito. Ricardo João descobre que a música "Universo" é da autoria de Flávia. Esta é a reação
15 mai, 15:53
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Nunca antes visto. Pedro Jorge e Liliana recordam noite passada: «O que nós nos rimos...»
15 mai, 15:15
02:36
João Ricardo, o Morango da Malveira: «Sara, gostas de morangos?»
15 mai, 15:12
04:24
«Porque considera a Sara perigosa?» Cristina Ferreira questiona Leandro
14 mai, 22:00
01:19
Liliana tem atitude inusitada e Afonso reage: «É feriado na Malveira»
14 mai, 14:33
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Flávia apanhada a lavar cuecas no tacho da comida? O momento viral que está a dar que falar
14 mai, 14:09
01:42
Voz permite aos concorrentes terem 20 minutos de acesso ao forno. Daniela reage em êxtase
14 mai, 14:08
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Enquanto manda "farpas" a Liliana, João Ricardo protagoniza um momento de rir às gargalhadas
14 mai, 13:40
02:28
A ferver. Conflito entre Leandro e Pedro Jorge no centro da discussão com Afonso
13 mai, 14:52