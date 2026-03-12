Luzia «encosta» Sara à parede com pergunta de peso: «(...) Catarina ou Jéssica?»

No Secret Story 10, na dinâmica “bagagem perdida", em que fazem perguntas incomodadas uns aos outros, Diogo pergunta ao João qual é a pessoa que ele quer que vá embora domingo. João escolhe Ricardo João e este diz ser uma escolha previsível. Depois, Norberto pergunta à Ana quem é que são os dois elos mais fracos e esta elege Ricardo e João. João diz que até concorda na parte emocional, no entanto, não se considera dos mais fracos. Tiago diz que João é um jogador fortíssimo, opinião partilhada por Hugo, que diz que ele estará no top dos mais forte. Na vez de Luzia, esta pergunta a Sara a quem é que entregava um passaporte entre a Jéssica e a Catarina. Depois de alguma hesitação, Sara escolhe Jéssica. Catarina diz compreender, embora se fosse ela a ter de fazer a escolha não responderia.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10