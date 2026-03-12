Ao Minuto

Há 2h e 44min
Emocionante. Concorrentes elogiam fortemente a postura de João
04:16

Há 2h e 48min
Inédito. Situação entre Eva e João é comparada à situação de Sara e Hugo
09:29

Há 3h e 2min
Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Há 3h e 4min
Entre surpresa e revolta: Diogo foi o concorrente salvo esta noite e estas foram as reações
02:26

Há 3h e 6min
Com uma diferença considerável dos colegas, este é o primeiro concorrente salvo
01:19

Há 3h e 7min
João reage a mexerico e não esconde a indignação: «É muito baixo»
05:48

Há 3h e 13min
Liliana enfrenta ataques dos colegas e recebe apoio inesperado deste concorrente
05:26

Há 3h e 18min
Liliana na mira dos colegas. Todos são confrontadas com imagens explosivas das discussões com a concorrente
04:05

Há 3h e 22min
«Ia-me custar muito»: Diogo abre o coração sobre a estratégia a adotar para proteger o segredo de Eva
07:06

Ontem às 21:12
Liliana e Ariana «rasgam» Hugo: «Se fosse a pessoa que está lá fora, enxovalhava-o!»
02:24

Ontem às 21:00
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»
02:35

Ontem às 20:46
Jantar atribulado. Ana e Ricardo João voltam a protagonizar uma discussão
03:32

Ontem às 20:32
Segredo de Eva está em risco? «Ele é inteligente e ele sabe que...»
05:09

Ontem às 20:18
Sara ouve conselhos de Diogo sobre a situação com Hugo: «Não lhe fica muito bem dizer que tem uma pessoa lá fora e...»
03:31

Ontem às 19:52
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Ontem às 19:47
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Ontem às 19:46
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

Ontem às 19:33
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Luzia «encosta» Sara à parede com pergunta de peso: «(...) Catarina ou Jéssica?»

No Secret Story 10, na dinâmica “bagagem perdida", em que fazem perguntas incomodadas uns aos outros, Diogo pergunta ao João qual é a pessoa que ele quer que vá embora domingo. João escolhe Ricardo João e este diz ser uma escolha previsível. Depois, Norberto pergunta à Ana quem é que são os dois elos mais fracos e esta elege Ricardo e João. João diz que até concorda na parte emocional, no entanto, não se considera dos mais fracos. Tiago diz que João é um jogador fortíssimo, opinião partilhada por Hugo, que diz que ele estará no top dos mais forte. Na vez de Luzia, esta pergunta a Sara a quem é que entregava um passaporte entre a Jéssica e a Catarina. Depois de alguma hesitação, Sara escolhe Jéssica. Catarina diz compreender, embora se fosse ela a ter de fazer a escolha não responderia.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Ontem às 18:06
