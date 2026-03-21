Luzia já não esconde teoria e diz nos olhos do colega: «Diogo, eu acho que é a Eva»

No Secret Story 10, Jéssica e Luzia «encostam» Ariana e Diogo à parede e confirmam suspeitas sobre a suposta «namorada/cara metade» de Diogo. Ariana e Diogo tentam despistar que se trata de Eva mas as colegas não parecem muito convencidas. Porém, Jéssica expõe outra teoria.