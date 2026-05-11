No Secret Story - Desafio Final, depois da discussão entre Sara e Catarina, onde todos ficaram a saber o real motivo do desentendimento das ex-amigas, Luzia interveio a favor de Catarina. Para si, Sara sempre se considerou "superior" em relação aos colegas. Luzia dá ainda o exemplo de que, quando algum colega ia a nomeações, Sara aconselhava a que não se envolvessem em discussões consigo porque isso poderia ditar a saída deles do jogo.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
Luzia posiciona-se a favor de Catarina e não deixa nada por dizer a Sara
Hoje às 01:42
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Luzia posiciona-se a favor de Catarina e não deixa nada por dizer a Sara
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Catarina fala do segredo que levou para o Secret Story 10 e há novas revelações sobre o desentendimento com os colegas
Hoje às 12:50
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Sara é acusada de fazer "jogo dissimulado" e defende-se sem medo
Hoje às 12:44
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Tenso. Liliana opina sobre a entrada de Catarina e a conversa descamba
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«Vieste fazer o que os outros fazem»: Marisa Susana não perde tempo e lança farpa a Catarina
Hoje às 12:20
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Ciúmes e revelações. Flávia "mendiga" amizade de Pedro Jorge? «Não quero que te desiludas por não seres a minha primeira opção»
Hoje às 12:15
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Inédito. Dupla Flávia e Pedro Jorge resolvem divergências enquanto dançam
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Catarina lança indireta a Sara durante a dinâmica de danças latinas: «Esta aluna leu o livro...»
Hoje às 12:00
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Marisa Susana não aceita criticas de Liliana e "lava roupa suja" sobre situações fora da casa
Hoje às 11:10
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Liliana e Marisa Susana acusam Flávia de estar apaixonada por Pedro Jorge. A reação é explosiva
Hoje às 11:08
11:50
Concorrentes recebem pista logo pela manhã. Nunca um "bico de pato" deu tanto que falar
Hoje às 10:00
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Marisa Susana fica em lágrimas no pós cadeira quente e recebe apoio de João Ricardo: «Eu não te quero ver assim»
Hoje às 02:40
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Pedro Jorge justifica o "coração gelado" face aos colegas. A resposta surpreende
Hoje às 02:34
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«Aquilo que a tua mulher me chamou...»: Liliana puxa o nome de Marisa Pires para cima da mesa e a discussão ferve
Hoje às 02:21
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A ferver. Ricardo João e João Ricardo "arrasam" Pedro Jorge: «Os 250 000 subiram-te à cabeça»
Hoje às 02:13
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«Ela é uma peça no teu jogo»: Sara acusa Pedro Jorge de usar estas concorrentes para chegar mais longe
Hoje às 01:50
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Luzia em modo ataque. Afonso e Sara são os principais "alvos"
Hoje às 01:46
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Nunca antes visto! Liliana posiciona-se do "lado" de Pedro Jorge e a casa reagiu
Hoje às 01:34
09:06
Afinal, o que se passou entre Sara e Catarina? As concorrentes explicam tudo e o clima ferve
Hoje às 01:22
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Sara explica a nomeação a Liliana mas a concorrente não compreende: «Vais com a maré?»
Hoje às 01:16
08:00
Liliana na mira dos colegas. "Todos" têm algo a dizer sobre as atitudes da concorrente
Hoje às 01:12
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Marisa Susana não perdoa atitudes de Liliana e a discussão volta a subir de tom: «Mendigar pelo Pedro Jorge...»
Hoje às 01:07
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João Ricardo está próximo do segredo da semana? O concorrente expõe teoria a Marisa Susana
8 mai, 01:41
05:32
Concorrentes formam o "faroeste" durante a festa mas vingança vem em "dobro": «Ides dormir no meio da salada»
8 mai, 01:23
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«Nunca insultei ninguém nesta casa»: Afonso justifica atitudes e Pedro Jorge concorda com tudo
8 mai, 01:01
06:01
Lágrimas sem fim. Esta foi a reação dos colegas à desistência de Leomarte
8 mai, 00:22
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O gatilho da saída: a discussão que levou Leomarte a desistir do Desafio Final
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Leandro e Liliana falam sobre o "sonho" de vencer um reality show. Os testemunhos podem surpreender
7 mai, 23:06
07:55
Afonso assume o porquê de ter certas atitudes e tudo está relacionado com uma só pessoa
7 mai, 23:00
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Flávia não reconhece esta postura de Afonso e questiona: «Onde está o Afonso divertido que eu conheço?»
7 mai, 22:45
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Emocionante. Flávia recorda e canta uma canção que a faz lembrar de Pedro Jorge e Marisa
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Flávia faz uma revelação sobre a desistência de Leomarte: «Ele já tinha vontade desde aquele direto em que...»
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Indignada com Afonso, Ariana chora de raiva: «É impossível não reagir»
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Imagens exclusivas! Após discussão acesa e em desespero, Leomarte faz as malas e ameaça desistir
7 mai, 21:46
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Liliana lança aviso sério a João Ricardo: «Não tens confiança nenhuma comigo para isso»
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João Ricardo atira a Leandro: «Foste com essa conversa para cima do Dylan e do Bruno e achas que vais fazer o mesmo comigo»
7 mai, 00:40
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«Saiu o tiro pela culatra?»: Afonso é confrontado após atribuir 'às cegas' imunidade a Leandro
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Bruno Simão arrasa Leandro: «O teu ego muito elevado é que te apunhalou»
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Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
4 mai, 00:49
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Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova
4 mai, 00:30
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«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
4 mai, 00:17
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Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
4 mai, 00:11
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A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final
4 mai, 00:05
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Desafio Final fora da casa? Confronto entre Catarina Miranda e Fábio sobe de tom
4 mai, 00:04
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Emoção ao rubro no Dia da Mãe. Sara e Marisa Susana recebem presentes dos filhos e é de derreter o coração
3 mai, 23:41
05:48
Em direto, Sara não deixa nada por dizer em relação a Hugo: «Não, não gostei»
3 mai, 23:34
05:48
«Galaste-me na primeira gala»: João Ricardo e Sara em clima de "romance"
3 mai, 23:34
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Amor no ar? João Ricardo é «encostado» à parede e admite: «Leão com leoa não dá»
3 mai, 23:28
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Marisa Susana conquista uma vantagem. E a reação não correspondeu às expectativas da Voz
3 mai, 23:22
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Hilariante. Gangue dos Frescos é posto à prova e nada corre como o esperado
3 mai, 23:21
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«A Marisa Susana mexe com o Pedro Jorge?»: Resposta polémica da concorrente dá que falar
3 mai, 23:11
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Pedro Jorge é implacável com Marisa Susana e Leandro: «Estou de camarote a ver a queda»
3 mai, 23:11
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Bate boca intenso. Leandro implacável com João Ricardo: «É um jogador oportunista»
3 mai, 22:46
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«É realmente um milagre estares aqui»: Liliana "devora" Ana com o próprio segredo
3 mai, 22:38
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Fábio fala sobre relação de Liliana com o ex-noivo: «Tinha uma relação tóxica com um miúdo. Agora tem uma relação saudável com um homem»
3 mai, 22:33
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Decisão tomada. Este concorrente começa a gala com uma nomeação direta
3 mai, 22:24
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«Não tinha tempo para o cão, mas tem tempo para o desafio final»: Liliana "arrasa" Pedro e esta é a reação do concorrente
3 mai, 22:09
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Afonso não escapou às "farpas" de Liliana: «Não sabia que a Catarina estava cá»
3 mai, 22:09
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Sem papas na língua, Liliana entrou no Desafio Final a "arrasar" tudo e todos. E nada ficou por dizer
3 mai, 22:08
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Liliana está de volta à casa mais vigiada do país. E promete um jogo diferente
3 mai, 21:51
01:02
Como nos bons velhos tempos! Este é o genérico do Desafio Final
3 mai, 21:45