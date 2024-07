Mafalda Diamond alerta Diogo Marcelino pela forma como falou com Daniela Santos

No Dilema, depois do direto, David Diamond comenta com Diogo que ele devia ter mais calma porque a Daniela é boa pessoa. Diogo nega ter perdido a calma e desvaloriza a situação. Mafalda acusa o concorrente de ter manifestado uma postura física perante Daniela que sugeria agressividade. Diogo fica surpreendido com o comentário de Mafalda e mais uma vez, tenta desvalorizar a situação, dando a entender que todo este drama é desnecessário.

Em simultâneo, Daniela comenta com Diana Lucas e Rosa Bela que não deve nada a Diogo e que a postura dele não faz sentido nenhum aos seus olhos, uma vez que ele era uma das pessoas mais próximas de si na casa. Para concluir, Daniela mostra-se segura de si e afirma que não vai deixar de ser como é.