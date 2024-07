Mafalda Diamond com receio das imagens do beijo com Diogo Marcelino? «Não passou nada»

No Dilema, Mafalda Diamond junta-se a Diogo Marcelino e começam a falar por códigos. A concorrente confessa que esteve a pensar no que aconteceu entre eles e no facto de Diogo estar nomeado e em como isso pode passar cá para fora. (Contexto: Mafalda e Diogo admitiram que já se beijaram na Casa) Diogo afirma que essa é a sua teoria, mas Mafalda confessa que pensa e deseja que as imagens ainda não tenham passado. No entanto, Diogo atira “eles vão juntar tudo e lançar tudo”, mas diz de imediato: “Isto não é nada, é amigos com pré-benefícios, não tem mal”.