Mafalda Diamond enfrenta dilema e mete os homens da casa todos a andar de saltos altos!

No Dilema, para a Mafalda receber as suas malas, todos os homens da casa devem andar de saltos altos durante 24 horas. O David Diamond alerta a Mafalda para ter atenção ao Igor e ao Nelson pois podem não cumprir a consequência e a concorrente, irritada, pede ao pai para não a traumatizar. O Diogo é o mais aflito com o desafio, avisando que a Mafalda vai pagar bem caro.