Mafalda Diamond foi a quarta classificada do «Dilema». Dentro do jogo, viveu várias emoções com a particularidade de estar 24 horas com o pai, que acabou por se tornar o vencedor. Foi nossa convidada para falar da experiência e da sua história de vida.

Admite que entrou no jogo por causa do pai e que está muito feliz por este ter conseguido cumprir o sonho com uma vitória.