Mafalda Diamond implacável com o pai, David: «És igual àquilo que sempre disse que detestei»

No Dilema, Mafalda fala com o pai e explica-lhe que não se identifica com as atitudes que ele tem como jogador. A filha sugere que David D. pense antes de falar e estruture as suas respostas para que seja mais conciso e direto. David não se mostra muito compreensivo, mas acata as opiniões da filha. Mafalda avisa o pai que um dia ainda vai passar por mentiroso, mas o concorrente não se mostra muito afetado. Diz que ele se fez de coitadinho quando disse que o assunto se centrou em si quando a pergunta era sobre Marie e Bernardina. Mafalda vai mais longe e diz que o pai se está a tornar em coisas que ela mesma não gosta enquanto jogador. No alpendre, David Mesquita pergunta a Diamond se o concorrente costuma ter estas discussões no exterior. O concorrente esclarece que brincadeiras sim, mas nada a chegar "a este nível". Mesquita pergunta porque é que ele o faz aqui se não acontece lá fora. Diamond diz que, a seu ver, o programa "está parado". E esclarece que se houvesse concorrentes com vários debates, não precisaria de estar assim. Depois, diz, não "picou os miolos" à Beatriz e sim a brincar... Beatriz aproveita o momento para dizer ao David que depois disto tudo ainda vão aparecer imagens dele a combinar nomeá-la com os colegas. David Diamond fica surpreendido e diz que a concorrente está enganada. Beatriz pergunta se ele não estava a compactuar e David diz que apenas estavam a ver uma forma de irem dois concorrentes a nomeações de ambas as equipas. Beatriz responde que não fica chateada com o facto de combinarem nomeações, fica sim com a hipocrisia. David diz mais uma vez que a concorrente está enganada e deveria ter-lhe perguntado, pois nunca tocaria nos dele. Beatriz acaba por dizer que lhe foram dizer e David diz que quem o disse não ouviu bem as coisas. Beatriz diz que não sabe se ele compactuou, mas chegou-lhe que ele compactuou. David Diamond esclarece que há duas pessoas em quem não toca: David e Diogo. O mais velho diz para Beatriz fazer uso da informação que lhe deram e atira que isto podia ter mesmo prejudicado a relação de ambos.