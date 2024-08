Mafalda Diamond planeia afastar-se de Diogo Marcelino enquanto estiver unido a Daniela Santos? Saiba tudo

No Dilema, Mafalda reage ao facto de Diogo ter escolhido estar unido a Daniela no dilema e afirma que não vai dormir com a dupla e que isso depois vai ser interpretado como sendo ciúme. Rosa Bela, que ouve a conversa, aconselha Diogo a tirar proveito da situação para efeitos de jogo. Diogo diz que não se sente muito pleno mentalmente para o fazer e começa a tentar definir uma estratégia para dormirem a três. Mafalda e Diogo ironizam que vão fazer sinal de consentimento e todos riem. Mais tarde, Igor pergunta a Diogo qual era a outra opção do seu dilema e ele responde que seria ficar colado a Beatriz. Mafalda diz que se assim fosse, ela ficaria melindrada e todos gozam com a situação.