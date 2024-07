Mafalda Diamond recupera a tão desejada mala graças aos colegas «mariachis»! Veja a reação

No Dilema, os rapazes reúnem-se no quarto a pedido de Diogo e David Diamond e anunciam que foram bem-sucedidos na prova dos Mariachis. Todos celebram e decidem anunciar a Mafalda que para ela receber as suas malas terá que acompanhá-los pela casa a cantar. Mafalda irrita-se e diz que não o vai fazer e que quer as suas malas. Os rapazes desfazem a partida e pedem que ela os acompanhe. Os Mariachis acompanham Mafalda até ao local onde se encontra a sua mala. Todos reagem com euforia perante a felicidade da concorrente que se apressa para o quarto para ver as suas roupas. Já no quarto, Mafalda agradece individualmente a cada um dos rapazes que, a brincar, dizem que lhe vai sair caro isto que fizeram por ela. Diogo atira que vai ter saudades de ver Mafalda desnudada e a concorrente refere que ter a sua mala de volta lhe parece um sonho.