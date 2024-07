Mafalda Diamond sobre Diogo Marcelino e Beatriz Prates: «Não quero estar envolvida num triângulo amoroso»

No Dilema, durante o intervalo da gala, a Mafalda confidencia ao Diogo que está farta de ouvir provocações sobre o “triângulo amoroso” com a Beatriz e o Diogo. No abrigo, afirma que ou termina com as brincadeiras com o Diogo ou o concorrente termina com a proximidade com outras pessoas. De volta à sala, como rainha, a Cláudia ordena que o Diogo e a Beatriz durmam juntos esta noite, ele de boxers e ela de lingerie. O Diogo não esconde o desconforto e considera que é um abuso de poder da Cláudia. A convidada revela que estava apenas a brincar e o alívio é visível na cara do Diogo e da Mafalda.