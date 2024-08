Mafalda Diamond torna-se na «vilã» da casa. Saiba como se saiu a concorrente

No Dilema, na sala do Dilema, a Mafalda escolheu comportar-se como uma vilã e dificultar a vida dos colegas, no entanto, como não pode revelar a verdade, inventa que vai satisfazer todos os pedidos dos colegas. O Diogo é o mais entusiasmado e em depoimento revela que vai explorar todas as suas vontades. Contudo, depois de alguns pedidos, o concorrente conta que a Mafalda não cumpre nada e até faz pior. No quarto, a Daniela, a Bernardina e a Beatriz acreditam que a Mafalda inventou o dilema e combinam não pedir nada à concorrente.