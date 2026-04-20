Na Gala do Secret Story 10, os concorrentes decidem quem querem salvar e os nomeados ficam definidos e um deles sai já no Especial desta segunda-feira.
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Mais um expulso esta segunda-feira! Os nomeados estão definidos e a votação para salvar está aberta
Hoje às 00:54
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14:36
Mais um expulso esta segunda-feira! Os nomeados estão definidos e a votação para salvar está aberta
Hoje às 00:54
10:03
Com apenas 13% dos votos, Diogo abandona a casa do Secret Story. E estas foram as reações dos concorrentes
Hoje às 00:17
07:36
Eva desabafa com Sara sobre Diogo e admite: «Quem me dera...»
18 abr, 13:09
01:28
Música viral leva Tiago, Jéssica e Sara a "abrir a pista de dança" durante as limpezas
18 abr, 12:28
04:08
Jéssica e Ana no corte e costura. As concorrentes criticam fortemente postura de Liliana
18 abr, 11:50
02:55
Eva revela o que sentiu com a falsa expulsão de Diogo. A resposta pode surpreender
18 abr, 11:31
03:49
Liliana deixa Eva em alerta após confissão de peso: «Se tu saíres...»
18 abr, 11:15
05:33
Liliana abre o coração a Eva e acusa cansaço: «Há seis semanas a levar com isto...»
18 abr, 11:07
03:48
Picardias pela manhã. Hugo e Sara "não se largam" e o clima aquece
18 abr, 10:12
03:22
Emocionante. Diogo chora ao recordar sobrinhos da Eva e admite: «Tenho medo que eles estejam tristes comigo»
18 abr, 01:10
03:01
Tenso. Diogo não cala a revolta perante as atitudes de Eva
18 abr, 00:59
03:12
Em momento de tristeza pura, Liliana é surpreendida pela maior antagonista
17 abr, 23:40
02:28
Cabisbaixa, Liliana desabafa agarrada a objeto da filha: «Espero que tenhas orgulho em mim»
17 abr, 23:19
05:15
Eva recorda dinâmica do "expulso" e admite: «Levei aquilo como um ataque pessoal»
17 abr, 23:14
03:27
«Tenho receio»: Eva desabafa com Liliana e o motivo é forte
17 abr, 23:10
02:14
«Eu vou ganhar»: Eva está ao rubro e este concorrente "puxa" por ela
17 abr, 12:42
02:48
Diogo é implacável com Tiago: «Jamais deverias ter saído..»
17 abr, 12:25
01:47
Imagens fortes. Eva grita a plenos pulmões: «Quem vai vencer, quem é? A Eva!»
17 abr, 12:23
03:31
Eva como nunca antes vista: Aos gritos, sobe ao topo da piscina e toma atitude que deixa todos em choque
17 abr, 12:20
08:23
Discussão escala entre Ana e Liliana e a troca de insultos leva esta concorrente a intervir
17 abr, 12:00
09:01
Clima aquece entre Ana e Liliana, mas é Sara quem surpreende com uma revelação inesperada
17 abr, 11:41
04:44
Eva e Ana exaltam-se durante a dinâmica dos nomeados: «Senta-te que eu também estou sentada»
17 abr, 11:30
04:44
Eva atribui bilhete de ida para fora da casa a Diogo. Estas são as reações
17 abr, 11:29
04:14
Foco na final. Chegou a hora dos apelos dos nomeados e estes são os argumentos de cada um
17 abr, 11:27
04:40
Eva desabafa com Liliana sobre Diogo: «Mentiu-me tanto, tanto...»
17 abr, 10:27
08:43
Eva mais receosa do que nunca, leva aviso de Liliana: «Lá dentro é fogo»
17 abr, 01:50
03:32
Jéssica revela a Hugo o que veio fazer para o Secret Story e diz com convicção: «Nunca falhei aqui»
17 abr, 01:36
04:17
Segredo da casa na mira de todos: promessas não foram cumpridas e estes concorrentes exaltam-se
17 abr, 01:20
03:24
Tiago passa-se com acusações de Ana e afirma: «Se eu tiver que levar a Eva, eu levo»
17 abr, 01:17
00:54
«Quero-te pedir desculpa»: Eva deixa o orgulho de lado e esta é a reação de Diogo
17 abr, 01:02
04:33
Eva provoca Diogo? O clima azeda e a discussão escala
17 abr, 00:38
05:45
Sara e Hugo a ferver: Tiago é acusado de ser culpado pela saída de Ricardo João
17 abr, 00:26
05:42
Sara e Jéssica resolvem o mal entendido e esta concorrente acaba em lágrimas: «Tiro proveito para mim e dou aos meus...»
16 abr, 23:52
05:30
«Estás-te a esquecer que nós temos uma vantagem»: Jéssica recorda pista e Tiago formula uma teoria
16 abr, 23:17
03:19
Ana dá opinião sobre a relação de Diogo e Eva. Esta é a reação do concorrente
16 abr, 23:03
05:37
Sara não cala a revolta e mostra-se implacável com atitude de Jéssica
16 abr, 22:59
01:55
Segredo na mira de todos. Eva desabafa com Sara e o motivo está relacionado com a reação de Diogo
16 abr, 22:42
01:27
Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»
15 abr, 19:20
08:03
Tenso. Eva e Diogo não se entendem e o motivo nunca foi falado antes
15 abr, 14:50
02:28
Diogo e Eva mostram-se preocupados com o que se pode estar a passar "lá fora". A concorrente sai a chorar
15 abr, 14:37
01:48
Relação evoluiu? Tiago e Eva vivem momento cúmplice com brincadeiras e abracinhos
15 abr, 01:54
02:31
Sara implacável com Liliana: «Eu vou dar os parabéns antes porque dá azar»
15 abr, 00:00
01:48
«Alerta, alerta»: Liliana na mira de Hugo e Ricardo João
14 abr, 23:24
03:46
«Também mereces vencer»: Tiago abre o coração a Ana. Esta é a reação da concorrente
14 abr, 23:20
08:08
A tão aguardada conversa. Tiago e Ana esclarecem mal entendidos e o momento é emocionante
14 abr, 23:07
05:35
Hugo implacável com Tiago: «Perdeu um amigo»
14 abr, 22:50
05:03
Hugo arrasa Eva: «Está com um ego enorme. A Ariana sai e ela passa o dia todo com o Diogo»
14 abr, 22:07
04:12
Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Só eu sei o que deixei!»
14 abr, 22:05
08:08
Em lágrimas. Eva isola-se no jardim e chora: «Vou fazer o meu luto...»
14 abr, 14:00
01:44
Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu»
14 abr, 13:35
04:24
Ana volta a «encostar» Diogo à parede em relação a Eva. O motivo está relacionado com o prémio
14 abr, 12:26
07:39
Concorrentes criticam atitudes de Diogo, Eva e Ariana: «Não souberam aproveitar»
14 abr, 12:17
08:40
Hilariante. Ricardo João interpreta "Sr. André" e atribui bebidas a estes concorrentes
14 abr, 12:06
03:30
Diogo assume estratégia para potenciar o jogo de Tiago e Eva: «Na gala...»
14 abr, 12:05
01:35
Com o aniversário a chegar, Liliana chora por passar o dia dentro da casa
14 abr, 10:47
05:56
Tiago continua preocupado com a "imagem" que passou a Eva e desabafa com Jéssica
14 abr, 10:40
01:53
Pazes feitas. Após "mal entendido" Tiago e Eva acordam novamente juntos
14 abr, 10:00
03:31
Surpreendente. Eva chora pós saída de Ariana: «Só quando eu sair daqui...»
14 abr, 09:10
02:46
De mãos dadas e mimos pela manhã: Eva e Tiago acordam juntos. Já Diogo, acorda sozinho
14 abr, 01:28
07:55
Clima volta a ferver entre Eva e Diogo. Concorrente acaba novamente em lágrimas
14 abr, 00:34
04:21
Triste e cabisbaixo. Esta é a reação de Diogo à expulsão de Ariana
14 abr, 00:01