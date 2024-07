Maria Botelho Moniz avisa: «A caixa vai ficar na sala para todos admirarem os cigarrinhos»

No Especial do Dilema, ambas as equipas foram sancionadas após Rafael Bailão e Diogo Marcelino serem apanhados a fumar dentro de casa. Ambas as equipas perderam 30% do valor do prémio já acumulado e ficaram 48 horas sem fumar. Maria Botelho Moniz avisa os concorrentes que todos os artigos de fumo têm de ficar guardados numa caixa: «A caixa vai ficar na sala para todos admirarem os cigarrinhos»