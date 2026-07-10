Mariana Sá arrasa Sara e não tolera o facto de a concorrente ter impossibilitado os colegas de dormir

No Big Brother Verão, Na Cerca da Casa da Avó, Mariana Sá crítica a postura de Sara por não ter dormido na Casa Principal. Pedro pede a Mariana para ter calma e percebe o que ela diz, mas Mariana reforça que já lhe disse que se dorme mal, para ir dormir para o Jardim. Miguel junta-se à conversa e defende Mariana. Pedro diz que é um assunto complicado porque Sara não tem culpa de ressonar. Mariana diz que também não tem culpa de não conseguir dormir e acusa Sara de usar este tema para jogar e para se fazer de “coitadinha”.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

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