Mariana Sá provoca Pedro em relação a Sara: «Será que vais dormir bem hoje?»

No Big Brother Verão, enquanto maquilha o colega, Mariana Sá provoca Pedro em relação Sara. A concorrente perguntou-lhe se ia dormir bem hoje. Recorde-se que na noite passada, o concorrente perdeu a paciência durante a noite pelo ressonar da colega.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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