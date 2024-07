Marie atinge limite, levanta-se e grita com David Diamond: «Sou muito mais séria que tu»

No Dilema, a reunião com o Renato continua e o infiltrado recorda que a Marie não gostou de ver imagens em que o David Diamond a apelidava de “erva daninha”. A influencer refere que não leva as discussões de forma pessoal e nunca alimentou conversas nas costas do David. Sem filtros, o concorrente atira que vivem em mundos diferentes, que não é uma fada encantada nem uma boneca da Marie. Bastante exaltada, a mais nova acusa o David de ridicularizar a forma como se expressa, afirmando que é manipulador. O Renato tenta acalmar os ânimos, retirando a Marie da sala.