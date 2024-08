Marie chora em desespero após confronto com David Diamond: «Parece que estamos numa tortura psicológica»

No Dilema, Marie, na Sala, chora abraçada a Nelson. A concorrente confessa: “nunca vi isto, parece que estamos numa tortura psicológica” e o concorrente pede que esta respire fundo. Igor junta-se à conversa, ainda incrédulo com toda a situação e pede à amiga para não se preocupar porque “domingo ele sai” (referindo-se a David), contudo Marie não acredita que isso vá acontecer. A influencer refere mais uma vez que é tortura e o ator profere que “ele está a enterrar-se", acrescentando que as imagens que viram fizeram com que tivesse sentimentos negativos. Igor menciona ainda que David está “a destruir a cabeça de todo o mundo”. No entanto, Marie é da opinião que Diamond passa sempre por vítima e garante que não o quer “queimar”. Por fim, Igor profere “graças a Deus que passaram estas imagens”, considerando que isso ajudou a que hoje já mudasse muitas coisas. Durante este momento, no jardim, David desabafa com Diana Lucas e refere que está a ser acusado de assédio sexual e que se trata de uma situação muito gravosa. Comenta que isto pode pôr em causa a sua vida lá fora e atira que se há alguém que deva sair da casa são elas e não ele.