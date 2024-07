Marie critica colegas: «Só querem a minha opinião quando é para benefício deles»

No Dilema, com as pirâmides finalizadas, os concorrentes discutem quem deverá ser a equipa vencedora. A Daniela sugere que a Marie, sendo a concorrente mais justa dê a sua opinião. Em depoimento, a mais nova afirma ter achado engraçado que queiram a sua opinião para benefício próprio, pois quando fazia parte da equipa roxa ninguém quis saber o que pensava. O Diogo admite que queria ceder porque a pirâmide da equipa laranja é mais alta, no entanto sabe que a equipa adversária nunca o irá fazer. Mais uma vez, os concorrentes não chegam a consenso e ambas perdem 500€. Em depoimento, o Igor constata que há um “cabo de guerra” entre as equipas, em que cada um puxa de um lado e ninguém cede. Depois do veredicto, a Daniela destrói a pirâmide, algo que não agrada à Xana.