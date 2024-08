Marie critica David Diamond: «Tem Síndrome de Deus ao mais alto nível»

No Dilema, David atribui super-poderes aos concorrentes e faz questão de mencionar que se identifica com todos. Em depoimento, a Marie afirma que o David tem síndrome de Deus e a Bernardina considera que o concorrente se acha o melhor, o que mais sabe e o que é mais verdadeiro. Destaca-se o momento em que o David atribui o super-poder da agilidade à Xana, por se ter soltado no jogo depois de uma conversa que teve consigo. Todos reagem, atirando que aos olhos do David o mérito foi seu e não da Xana.