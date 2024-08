Marie critica postura de Mafalda Diamond: «Está a tentar limpar a imagem do pai»

No Dilema, a Mafalda escolheu a Marie para a acompanhar num jantar e esclarecerem assuntos pendentes. O tema de conversa é o pai da Mafalda, e a Marie insiste que o concorrente dá “constantes tiros nos pés” e quer nitidamente levar o prémio para casa. A Mafalda critica a Marie por não ter tolerância nenhuma com o seu pai e a influencer atira que quando o concorrente não sente que o “holofote” está apontado para si, entra em desespero. As duas discutem e a Marie admite que se diverte ao fazer frente ao David.