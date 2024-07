Marie desabafa: «Comi o bolo, mas dentro da minha cabeça fingi que estava a comer uma alface»

No Dilema, Marie comenta com Nelson que se sente mais confiante com o seu corpo, desde que está dentro da casa, e que hoje chegou mesmo a comer uma fatia de bolo, coisa que não fazia há 10 anos com medo de engordar. Explica que enquanto comeu o bolo, imaginou que estava a comer uma folha de alface. Conta que gosta muito da pessoa que é e que tem que aprender que é válido desfrutar do prazer de comer e assumir que o seu corpo vai mudar fruto dessa escolha. Acrescenta que está cada vez mais confortável com o seu corpo e que o foco está cada vez mais no seu interior.