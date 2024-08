Marie expressa o seu «mundo encantado» num desenho na janela e deixa os colegas boquiabertos! Veja a obra de arte

No Dilema, na cozinha, Marie revela ao grupo que vai fazer uma dedicatória à Rainha. Daniela diz que a concorrente tem de perguntar a quem limpa os vidros, mas ela pode fazer o que quiser. Marie diz que vai questionar a Rainha e Igor atira “faz, amor, vai ficar lindo”. No jardim, a Marie questiona onde é que pode fazer o seu desenho e Diogo diz que ela pode fazer por dentro... Marie dirige-se à cozinha e começa a fazer a sua arte. Enquanto o faz, Igor olha para a concorrente e sorri. A Marie recorre a alguma maquilhagem e quando usa um batom comenta que está a estragar um batom da “Yves Laure". Igor comenta que seria lindo conseguir meter aquilo numa tela. Marie pede uma palete para fazer cores e Bibi atira que um lápis está bem, mas uma paleta é algo mais caro. No jardim, Beatriz elogia a beleza do desenho. Entretanto, David entra na divisão e questiona a Marie se ela sabe desenhar. A concorrente diz que é viciada e até confessa que já pensou fazer realismo, mas acha mais divertido desenhar “à criança”. Na bancada, a Bibi repara no seu lápis branco e atira “sem stress”. O desenho segue e, do lado de fora, alguns concorrentes observam a arte. Rosa Bela comenta que não deviam apagar e Diana concorda. No interior da casa, Marie diz que por si ficava o dia todo a desenhar e eles ficariam a existir. Igor atira “e eu ficava o dia todo a olhar”. Entretanto, Daniela atira que ela está a estragar a maquilhagem toda “mas tirando isso tudo bem”. Marie questiona a concorrente se quer desenhar com ela, mas Daniela diz que não sabe. Já Marie diz que qualquer pessoa sabe desenhar a partir do momento em que consegue pegar num lápis. Daniela atira que não tem mesmo jeito. O desenho segue, Igor aproxima-se e fica a observar a concorrente. Depois atira: “ela é muito boa... e não estou a falar da pintura”. não se sente minimante atraída por isto com as atitudes que, diz, são bastante forçadas. Daniela atira que não é forçado mas sim fofo. Bibi pergunta se gosta que deem desprezo e Marie diz que não, mas na verdade não se sente atraída por ele... e confessa que prefere o flirt “às escondidas”. Quanto a Igor, não sente atração carnal. Pouco depois, no exterior, cantam música para o Igor e Bibi pede para parar porque a Marie não se sente bem com isto. Nisto, Igor diz “é lindo de mais” e Bibi pergunta “a boneca?”. Igor responde “as duas”. Mais tarde, Igor diz que aquilo está a coisa mais linda... Cláudia atira que não é a mais linda e Igor diz que a mais linda é ela. Marie mostra-se bastante feliz com o seu desenho e escreve “Queen”. No exterior, David diz que Marie dedicou o desenho à Cláudia e a concorrente responde que está uma coisa linda. Nayara pede que se tire uma foto e Xana diz que quando se fechar o cortinado vai notar-se melhor. Bem dito, bem feito. O cortinado é fechado e o desenho é finalmente revelado. Todos aplaudem e Marie diz à Cláudia que o desenho é para ela. A Rainha agradece bastante e, mais tarde, Igor dá um beijinho à Marie.