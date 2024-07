Marie implacável com David Diamond: «Aposto os 50 mil euros que quando não for salva em primeiro ele me vai atacar mais»

No Dilema, depois de se ter exaltado com o David Diamond, a Marie desabafa com o Renato. A concorrente afirma afirmar-se com o pai da Mafalda por dizer que é frontal quando é o primeiro a dar “facadas nas costas” de forma subtil. Afirma que o David conta sempre uma história para tentar confundir as pessoas e isso é imaturo. Ao mesmo tempo, a Diana revolta-se como nunca, acusando o David Diamond de não ter noção e de faltar ao respeito como tanto apregoa. O clima é de grande tensão entre os dois concorrentes.