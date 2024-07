Marie implacável com David Diamond: «Impinge aos outros aquilo que nem ele próprio pratica»

Depois do chorrilho de discussões, o David Diamond tenta esclarecer-se com a Diana, que continua a condenar a forma como o concorrente se insurgiu. A Beatriz atira que, enquanto for porta-voz e existirem desafios o David Diamond nunca conseguirá ser justo. Ao mesmo tempo, no alpendre, o Nelson critica a postura do David Diamond nas discussões, não entendendo como é que o concorrente se exalta e logo a seguir está a sorrir. Também a Marie se mostra revoltada com a atitude do mais velho, sentindo que não foi bem representada pelo porta-voz da sua equipa.