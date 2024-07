Marie mente com sucesso aos colegas e celebra no abrigo: «Sou mesmo esperta»

No Dilema, depois do direto, a Marie anuncia ao grupo que enfrentou um dilema e revela que tinha de comer brócolos em todas as refeições, no entanto, por se recusar a cumprir a consequência a sua equipa perdeu 2000€. Todos acreditam e compreendem a decisão da mais nova, mostrando muita empatia. O que é facto é que ninguém sabe o verdadeiro dilema nem que a Marie inventou uma impressionante história para que a sua equipa ganhe 2000€.