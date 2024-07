Marie: «Pareço que sou uma tontinha, mas estou atenta a tudo»

No Dilema, os concorrentes são desafiados a eleger quem é o “tubarão da casa”. A Beatriz escolhe o David Diamond, por achar que é capaz de quase tudo por jogo. A Bernardina também escolhe o concorrente, acreditando que, desde que foi salvo em primeiro lugar, fez sobressair o “tubarão” que tem dentro de si. Na eleição do “peixe fora de água”, o David Diamond destaca a Marie por divagar demasiado. A mais nova não gosta do reparo, justificando que faz parte de uma equipa, no entanto entrou para jogar a solo. O Igor escolhe o Élvio, por não estar a dar o seu máximo. O cantor leva a mal a insinuação, frisando que não procura guerras. O Igor contrapõe que o concorrente está atento às câmaras para aparecer e o ambiente fica tenso entre os dois.