Marie reúne o grupo para esclarecer que usa o humor de forma leve. As criticas acabam por vir ao de cima e o caos instala-se

No Dilema, Marie aproveita que o grupo está reunido para esclarecer que usa o humor de forma leve e nunca de forma pejorativa, ao contrário daquilo que o David Mesquita acha, quando referiu a altura do ator. O David Mesquita refere que não é o que a Marie diz que o incomoda mas sim a forma inconveniente como o faz. O Rafael aproveita para chamar a atenção da Marie pela maneira como saltou para o colo do Renato e o David Diamond atira que é uma infantilidade por parte da mais nova. A Beatriz intervém em defesa da Marie, afirmando que os concorrentes estão a condená-la quando na verdade se riem das suas piadas. No abrigo, o Igor e o Diogo arrasam a intervenção do Rafael, acreditando que o seu intuito foi destruir a Marie.