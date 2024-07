Marie troca de equipa e garante: «Agora é que me vou picar com o David Diamond!»

No Dilema, após terem sido eleitos os concorrentes menos importantes das respetivas equipas, o Rafael e a Marie mudam de grupo. A Bernardina festeja com o regresso do Rafael e, no abrigo, a Marie atira que agora pode provocar o David Diamond. A sós com a Bernardina, o Rafael afirma que o David Diamond tem de abrandar um pouco pois não há equilíbrio e não pode ser sempre a opinião do concorrente a prevalecer. Ambos constatam que o Rafael, depois de voltar a mudar de equipa, vai continuar a ser uma nomeação fácil.