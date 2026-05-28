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Descrição

Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas

No Secret Story - Desafio Final, o ambiente é de "guerra fria", a "paz podre" reina na casa. Marisa Susana tenta provocar Liliana, Catarina e Flávia mas as colegas dão-lhe desprezo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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