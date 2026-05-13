Marisa Susana desafia os colegas: «Vamos ligar para a Voz, quem é que tem coragem?»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana desafia todos a fazer uma chamada para a Voz através do telefone da casa. Alguns assumem ter coragem para o fazer. Flávia pega no telefone, finge que fala com a Voz e aproveita para deixar uma provocação a Afonso.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02

DANIELA - 761 20 20 05

LUZIA - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

LILIANA - 761 20 20 17

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