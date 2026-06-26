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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana e Leandro discutem durante a limpeza do jardim. O concorrente assume ser bom em tudo aquilo que faz e que os colegas só não conseguem ser tão bons porque nem tentam. Marisa Susana não se contém e responde ao colega.

Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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