No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana fica em lágrimas ao ouvir a voz dos filhos. Já recomposta, a concorrente admite a Cristina Ferreira que por vezes se esquece da família no decorrer do dia a dia, e que evita pensar muito neles devido às saudades que sente.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
Marisa Susana emociona-se ao receber mensagem dos filhos. E em lágrimas, admite: «Às vezes esqueço-me...»
Ontem às 23:38
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos
01:47
Marisa Susana emociona-se ao receber mensagem dos filhos. E em lágrimas, admite: «Às vezes esqueço-me...»
Ontem às 23:38
03:34
Decisão tomada. A casa ganha um novo finalista e estas são todas as reações
Hoje às 00:52
11:03
Quem querem salvar? Concorrentes fazem escolhas importantes e o desfecho revela mais um finalista
Hoje às 00:49
01:56
Cristina Ferreira faz uma revelação emocionante a Sara. E está relacionada com o filho
Hoje às 00:48
02:37
Aplausos e emoção: Bruno entra em estúdio e vive reencontro tão aguardado com a esposa
Hoje às 00:35
02:29
A chorar baba e ranho, Pedro Jorge não esconde a felicidade ao ouvir a voz dos filhos: «Amo-vos muito»
Hoje às 00:32
02:56
Hilariante e comovente. A mensagem da mãe de Leandro deixa mensagem comovente e um aviso de rir às gargalhadas
Hoje às 00:30
02:54
Chegou a hora de João Ricardo receber o seu prémio, mas nem tudo corre como o esperado
Hoje às 00:22
03:03
Sara ganhou o privilégio de ir a uma festa privada. A brincadeira continua e Marisa Susana é mais uma vez a concorrente escolhida
Hoje às 00:19
02:44
Pedro Jorge recebe massagem especial mas não vai sozinho. E a companhia promete surpreender
Hoje às 00:16
01:58
Tenso. João Ricardo regressa à casa e a reação dos colegas não passa despercebida
Hoje às 00:13
03:22
Bruno ou João Ricardo? Um destes concorrentes foi expulso pelo público e o discurso deixa qualquer um arrepiado
Hoje às 00:11
02:23
Clima azedou. Sara regressa à casa e não hesita em lançar uma farpa certeira a Leandro
Hoje às 00:07
02:45
A diferença não deixou margem para dúvidas. Este é o concorrente expulso na semi-final do Secret Story - Desafio Final
Hoje às 00:03
05:50
Marisa Susana esclarece mal entendido com Sara e explica o seu ponto de vista: «Ela quer mimo e eu não lhe dou»
Ontem às 23:37
01:41
De chorar a rir. Bruno finge que recebeu um fim de semana a dois com Marisa Susana e a reação é hilariante
Ontem às 23:31
02:13
Chegou a vez de Bruno tentar a sorte. E o prémio deixa o concorrente em êxtase
Ontem às 23:29
06:24
Voz testa o Gangue dos Frescos. Os concorrentes não poupam e dão respostas polémicas
Ontem às 23:27
04:01
Sara é implacável com Leandro e Marisa Susana: «Se vocês acham que isto é uma amizade...»
Ontem às 23:19
08:22
Gangue dos frescos novamente no centro da polémica. Pedro Jorge abre o coração e revela algo inédito
Ontem às 23:16
03:15
De amigas a antagonistas? Sara e Marisa Susana trocam farpas e o clima ferve
Ontem às 23:07
03:11
Leandro ganha momento de “hair spa” e a escolha da "cabeleireira" gera espanto
Ontem às 23:04
01:19
Pai de Sara não esconde o orgulho que sente no percurso da filha e garante certezas na permanência no jogo
Ontem às 22:41
06:04
Sara e Leandro em "guerra aberta". Entre troca de acusações e farpas, a concorrente perde a paciência: «És chato!»
Ontem às 22:39
01:40
Arrepiante. Sara não contém as lágrimas ao ouvir o filho e faz pedido especial à Voz
Ontem às 22:39
01:31
Implacável. Joana Diniz fala sobre a relação entre João Ricardo e Sara: «Só tenho pena...»
Ontem às 22:32
01:24
«O mais importante de tudo...»: João Ricardo também teve direito a uma mensagem de alguém especial
Ontem às 22:29
02:01
O clima azedou e João Ricardo sugere conversa a sós com Cristina Ferreira. E a reação é inédita
Ontem às 22:28
05:55
«Vou-me remeter ao silêncio»: João Ricardo perde a paciência e não responde às provocações dos colegas
Ontem às 22:26
01:08
Surpreendente. Esposa de Bruno abre o coração e faz uma previsão sobre o desfecho desta noite
Ontem às 22:19
04:00
Com as lágrimas nos olhos. Bruno ouve mensagem das filhas e não esconde a emoção
Ontem às 22:18
07:37
Bruno tem mudança de postura e os colegas não poupam as criticas ao colega: «Já é apanágio dele...»
Ontem às 22:14
02:54
Marisa Susana é a primeira concorrente a testar a "banca dos mimos". Descubra tudo
Ontem às 22:06
02:19
João Ricardo passa-se com Pedro Jorge e dirige-se a Sara como a "assessora de imprensa" do antagonista
Ontem às 22:03
08:41
«Acha que eu quero dar-me com estas pessoas lá fora?»: Confusão instala-se e Leandro é implacável com Pedro Jorge
Ontem às 22:01
02:33
A ferver. Na reta final do jogo, os concorrentes mostram-se mais fervorosos que nunca
Ontem às 21:51
02:58
Sara emociona-se ao enviar uma mensagem ao filho. E a ovação do público fez-se sentir
Ontem às 21:44
01:38
João Ricardo e Sara surpreendem ao elogiar fortemente o maior antagonista: «Muito bem...»
Ontem às 11:36
01:54
Inédito. Sara revela qual foi a reação ao perceber com quem ia entrar no Secret Story - Desafio Final
Ontem às 11:22
01:42
João Ricardo lança farpa a Leandro sobre Pedro Jorge: «Mandaste-o...»
Ontem às 10:36
05:07
Manhã agitada. Leandro aproveita a desarrumação da sala para provocar Pedro Jorge
Ontem às 10:17
04:13
Emocionante: Sara assinala o aniversário do filho. E estas foram todas as surpresas preparadas
Ontem às 00:00
03:00
Sara escolheu o filme mas não agradou a todos. A reação de Leandro é de chorar a rir
20 jun, 22:54
01:27
Momento carinhoso na casa acaba em despique entre Leandro e Pedro Jorge: «Não deves estar bem com a vida que tens»
20 jun, 22:24
01:07
João Ricardo aconselha Bruno e o concorrente responde-lhe torto: «Se para ti...»
20 jun, 22:03
08:37
Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge
17 jun, 22:40
03:51
João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»
17 jun, 22:24
03:51
Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»
17 jun, 22:24
03:15
Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo
17 jun, 22:10
04:07
Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»
17 jun, 22:07
03:12
Leandro acusa Pedro Jorge de ser arrogante e incapaz de conversar com mulheres
17 jun, 22:00
03:12
João Ricardo chora desoladamente e é amparado por Bruno. A reação de Sara não passou despercebida
17 jun, 20:33
02:59
Pedro Jorge e Leandro voltam a protagonizar mais uma discussão. E desta vez o motivo é inusitado
17 jun, 19:51
03:50
Sara e Marisa Susana abandonam a cela e protagonizam um momento épico ao acordar
17 jun, 19:49
03:28
Sara não confia em João Ricardo e admite: «Já me passou pela cabeça que estivesses em missão»
17 jun, 19:42
03:22
João Ricardo perde a paciência com Leandro e afirma: «És forçado»
17 jun, 19:32
04:41
Leandro no centro da polémica. João Ricardo e Pedro Jorge não poupam as criticas ao concorrente
17 jun, 19:29
04:47
Leandro e João Ricardo aos berros. A discussão escala e o concorrente abandona
17 jun, 19:20
03:54
Pedro Jorge condena a decisão de Sara de levar João Ricardo ao almoço: «Não foi uma decisão inteligente»
17 jun, 19:05
04:05
Bruno no centro da polémica. O concorrente recusa-se a lavar a louça e a confusão instala-se
17 jun, 18:36
02:58
Troca de indiretas deixam o clima a ferver. Leandro provoca Sara mas a concorrente não se mostra incomodada
17 jun, 18:13