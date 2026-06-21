Marisa Susana emociona-se ao receber mensagem dos filhos. E em lágrimas, admite: «Às vezes esqueço-me...»

Ao Minuto

Há 20 min
Após pequeno-almoço tenso, João Ricardo desabafa com Leandro
08:35

Após pequeno-almoço tenso, João Ricardo desabafa com Leandro

Há 40 min
Leandro arrasa Sara: «Estás a falar para mim e a mandar bocas para o João Ricardo»
04:19

Leandro arrasa Sara: «Estás a falar para mim e a mandar bocas para o João Ricardo»

Há 1h e 1min
Ironia? João Ricardo lança apelo a Pedro e Sara: «Acho que devíamos brindar»
04:08

Ironia? João Ricardo lança apelo a Pedro e Sara: «Acho que devíamos brindar»

Há 1h e 7min
Insólito: Limpeza de um sofá gera discussão acesa entre dois ex-concorrentes muito conhecidos

Insólito: Limpeza de um sofá gera discussão acesa entre dois ex-concorrentes muito conhecidos

Há 1h e 32min
Depois de discurso de João Ricardo, Sara e Pedro Jorge mostram-se revoltados com as palavras do colega
08:20

Depois de discurso de João Ricardo, Sara e Pedro Jorge mostram-se revoltados com as palavras do colega

Há 1h e 42min
Porque devem ser finalistas? Pedro, Sara e João Ricardo não deixam nada por dizer
10:44

Porque devem ser finalistas? Pedro, Sara e João Ricardo não deixam nada por dizer

Há 2h e 1min
A fotografia de Ariana em biquíni que levou Diogo à loucura: «Deusa»

A fotografia de Ariana em biquíni que levou Diogo à loucura: «Deusa»

Hoje às 02:55
Pedro aconselha Sara a afastar-se de João Ricardo. Descubra o motivo
11:03

Pedro aconselha Sara a afastar-se de João Ricardo. Descubra o motivo

Hoje às 02:42
Pedro dá conselhos a Sara. E envolvem João Ricardo
09:51

Pedro dá conselhos a Sara. E envolvem João Ricardo

Hoje às 02:21
Sozinho no quarto, Pedro desabafa para as câmaras: «Só fazem campanhas contra mim»
01:58

Sozinho no quarto, Pedro desabafa para as câmaras: «Só fazem campanhas contra mim»

Hoje às 02:15
Leandro manifesta-se sobre lugar na final e gera discórdia na casa
04:03

Leandro manifesta-se sobre lugar na final e gera discórdia na casa

Hoje às 02:09
Pedro só chega à final por fanatismo? Leandro responde sem filtros
07:23

Pedro só chega à final por fanatismo? Leandro responde sem filtros

Hoje às 02:03
Leandro nega provocações entre Sara e João Ricardo: «Se aquilo era um “flirt”, nem a sertã ficou seduzida»
03:47

Leandro nega provocações entre Sara e João Ricardo: «Se aquilo era um “flirt”, nem a sertã ficou seduzida»

Hoje às 01:53
Pedro acusa João Ricardo de provocar interações com Sara. E esta foi a reação dos concorrentes
08:19

Pedro acusa João Ricardo de provocar interações com Sara. E esta foi a reação dos concorrentes

Hoje às 01:47
«Não achas que vais ficar novamente associada a um homem?»: Marisa Susana questiona Sara
06:47

«Não achas que vais ficar novamente associada a um homem?»: Marisa Susana questiona Sara

Hoje às 01:46
«Colocámos um ponto final na nossa relação»: João Ricardo fala sobre Sara. E a reação de Pedro deu que falar
04:08

«Colocámos um ponto final na nossa relação»: João Ricardo fala sobre Sara. E a reação de Pedro deu que falar

Hoje às 01:37
«Devias estar era caladinho!»: Pedro Jorge recorda atitude de João Ricardo com Sara
05:26

«Devias estar era caladinho!»: Pedro Jorge recorda atitude de João Ricardo com Sara

Hoje às 01:31
Leandro desmente Pedro. E o concorrente revolta-se: «Eu estou a passar por maluco»
03:52

Leandro desmente Pedro. E o concorrente revolta-se: «Eu estou a passar por maluco»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Marisa Susana emociona-se ao receber mensagem dos filhos. E em lágrimas, admite: «Às vezes esqueço-me...»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana fica em lágrimas ao ouvir a voz dos filhos. Já recomposta, a concorrente admite a Cristina Ferreira que por vezes se esquece da família no decorrer do dia a dia, e que evita pensar muito neles devido às saudades que sente.

Ontem às 23:38
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

02:45

A diferença não deixou margem para dúvidas. Este é o concorrente expulso na semi-final do Secret Story - Desafio Final

Secret Story
Hoje às 00:03
1
03:34

Decisão tomada. A casa ganha um novo finalista e estas são todas as reações

Secret Story
Hoje às 00:52
2
03:22

Bruno ou João Ricardo? Um destes concorrentes foi expulso pelo público e o discurso deixa qualquer um arrepiado

Secret Story
Hoje às 00:11
3
03:34

Decisão tomada. A casa ganha um novo finalista e estas são todas as reações

Secret Story
Hoje às 00:52
4
01:56

Cristina Ferreira faz uma revelação emocionante a Sara. E está relacionada com o filho

Secret Story
Hoje às 00:48
5
02:37

Aplausos e emoção: Bruno entra em estúdio e vive reencontro tão aguardado com a esposa

Secret Story
Hoje às 00:35
6
11:03

Quem querem salvar? Concorrentes fazem escolhas importantes e o desfecho revela mais um finalista

Secret Story
Hoje às 00:49
7
02:23

Clima azedou. Sara regressa à casa e não hesita em lançar uma farpa certeira a Leandro

Secret Story
Hoje às 00:07
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:19

Pai de Sara não esconde o orgulho que sente no percurso da filha e garante certezas na permanência no jogo

Secret Story
Ontem às 22:41

A um passo da final, concorrente abandona o "Secret Story" e saída dá que falar

Hoje às 00:05
02:23

Clima azedou. Sara regressa à casa e não hesita em lançar uma farpa certeira a Leandro

Secret Story
Hoje às 00:07

O detalhe inesperado no look de Cristina Ferreira na gala do Secret Story - Desafio Final que ninguém ignorou

Ontem às 22:06
05:55

«Vou-me remeter ao silêncio»: João Ricardo perde a paciência e não responde às provocações dos colegas

Secret Story
Ontem às 22:26
02:01

O clima azedou e João Ricardo sugere conversa a sós com Cristina Ferreira. E a reação é inédita

Secret Story
Ontem às 22:28
02:19

João Ricardo passa-se com Pedro Jorge e dirige-se a Sara como a "assessora de imprensa" do antagonista

Secret Story
Ontem às 22:03