Depois do Especial do Secret Story – Desafio Final, o clima aqueceu na casa! Marisa Susana e a Ana envolveram-se numa troca de farpas.
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Descrição
Marisa Susana faz aviso a Ana: «Não fales do meu segredo»
Ontem às 22:56
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02:21
Marisa Susana faz aviso a Ana: «Não fales do meu segredo»
Ontem às 22:56
11:16
Diana Dora faz revelação inesperada sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda: «Eu era...»
Há 3h e 54min
02:30
Os mais rápidos vencem. Três concorrentes conquistam um privilégio
Hoje às 10:29
03:22
João Ricardo ataca Afonso Leitão. E envolve Catarina Miranda
Hoje às 00:17
06:30
Lavagem de roupa suja. Marisa Susana grita para Pedro Jorge: «És condicionado. Não és livre»
Ontem às 23:58
12:21
Clima aqueceu depois do Especial! Ana e Juliana em discussão acesa
Ontem às 22:55
01:25
Diogo Afonso foi expulso do Secret Story mas o destaque vai para a reação de Juliana
Ontem às 22:29
04:17
João Ricardo arrasa jogo de Afonso Leitão: «Um chinelo nas mãos da Catarina Miranda»
Ontem às 22:19
02:49
João Ricardo faz promessa a Leomarte. E envolve beijos: «Vou sair daqui e...»
Ontem às 22:02
04:52
Má língua invade a Casa. Concorrentes reagem ao que foi dito nas costas uns dos outros
Ontem às 21:52
02:58
Discussão aquece e Leomarte acaba por desmaiar na cozinha
Ontem às 19:59
03:03
Brincadeira gera bate-boca entre Afonso e Marisa Susana
Ontem às 19:56
05:05
Sem rodeios, Marcia Soares critica postura de Ariana: «Não tem muito mais para oferecer»
Ontem às 17:38
02:58
Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam
27 abr, 00:50
05:20
Estratégia e inimizades. Estas foram as nomeações no confessionário
27 abr, 00:34
04:23
Inédito. Sara conquista prova da imunidade com camisola "amaldiçoada" vestida: «A lei do reverso esteve do meu lado»
27 abr, 00:27
06:40
Hilariante. Luzia e João Ricardo lutam pela imunidade mas nem tudo corre bem
27 abr, 00:22
03:14
«Podia estar a dar mais»: Catarina Miranda comenta os primeiros minutos de Afonso na casa
27 abr, 00:15
06:28
Mal entrou na casa, Afonso "arrasou" Sara: «Foste uma cópia barata de uma concorrente»
27 abr, 00:08
05:22
«Não gosto dela (...) é mentirosa»: Flávia e Daniela "lavam roupa suja" em direto
26 abr, 23:42
06:44
Dois "furacões": Flávia e Diana Dora estão prontas para subir a "palco" no Desafio Final
26 abr, 23:37
05:48
Ana e Bruno aceitam o desafio e prometem uma postura diferente. Descubra tudo
26 abr, 23:28
04:39
Afonso está de volta e a namorada Catarina Miranda tem algo a dizer. Está relacionado com Ariana
26 abr, 23:19
06:29
Inédito. Catarina Miranda e Afonso Leitão entram juntos no Desafio Final?
26 abr, 23:18
02:08
A Voz está generosa. Este é o presente de "milhões" que Juliana recebeu
26 abr, 23:14
05:51
Juliana e Diogo Afonso estão de regresso. Será que a concorrente já recebeu as meias?
26 abr, 23:12
01:46
Reações de choque à entrada de Ariana na casa. E Sara é a mais «passada»
26 abr, 23:06
03:48
Ariana completamente apanhada de surpresa. "Diogo" vai entrar na casa e esta é a reação
26 abr, 23:05
02:08
João Ricardo entrou com tudo! O concorrente lança "farpas" e nenhum concorrente escapa
26 abr, 23:01
05:53
«Não tens capacidades para isso»: João Ricardo "arrasa" Ariana e esta é a reação da concorrente
26 abr, 22:59
01:15
Ariana aceitou o desafio de voltar à casa mais vigiada do país. Esta é a reação de Eva
26 abr, 22:52
07:47
«Saudades?»: Luzia e Sara estão de regresso e não deixam por dizer uma à outra
26 abr, 22:50
03:49
Cumprimento polémico. Pedro Jorge entra na casa e faz questão de dar beijinhos aos rivais
26 abr, 22:41
03:10
Lavagem de roupa suja. Pedro Jorge "arrasa" Marisa Susana: «A tua sorte é que o teu marido não percebe português»
26 abr, 22:41
05:56
João Ricardo "não resistiu" ao convite e promete entrar sem estratégia: «O Leomarte está lá dentro?»
26 abr, 22:34
01:39
«Ele precisa de tempo»: Inês Morais e Eva têm algo a dizer sobre Leandro e pode surpreender
26 abr, 22:27
05:46
"Rainha do gelo" de volta à Malveira. Marisa Susana faz revelação inédita sobre a amizade com Leandro
26 abr, 22:25
02:10
«Tens mau perder. Não queria...»: Leomarte "atira" em todas as direções e não deixa nada por dizer a Leandro
26 abr, 22:18
05:34
Leandro atribui vantagem e desvantagem a Leomarte e Daniela Santo. Estas são as reações
26 abr, 22:17
01:11
Discussão ao rubro. Cristina Ferreira sente-se "obrigada" a pedir calma a Leomarte e Daniela Santo
26 abr, 22:08
05:31
A ferver. Daniela Santo regressa à casa mais vigiada do país e não perdeu tempo: «És um aldrabão»
26 abr, 22:08
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Leomarte e Daniela Santo acertam contas em direto. E até Cristina Ferreira ficou surpreendida
26 abr, 22:08
05:31
Encontro de inimigos. Leomarte e Daniela Santo reencontram-se e a confusão instala-se
26 abr, 22:08
03:32
Leomarte está de volta e promete dar tudo. Este é o discurso hilariante do concorrente
26 abr, 22:02
05:04
O regresso de Leandro à casa mais vigiada do país. E o seu maior antagonista vai a caminho
26 abr, 21:55
03:12
Medo? Pedro Jorge revela qual foi a reação de Marisa ao regresso do Secret Story
26 abr, 21:49
06:21
Inédito. Três grandes vencedores "abrem as portas" ao Desafio Final. Será que algum vai entrar?
26 abr, 21:47
06:21
«Não é o tipo de jogo que eu aprecio»: Pedro Jorge e Inês Morais dão opinião sobre o jogo de Eva
26 abr, 21:47
02:02
João e Luzia revelam os planos para o futuro. Estará a entrada num reality show em cima da mesa?
25 abr, 01:23
01:54
«Sabia que não ia ser capaz de ficar muito tempo longe dela»: Diogo não esconde sentimento por Ariana
25 abr, 01:22
02:01
Em direto, Tiago declara-se a Eva: «A vitória vai ser quando ela olhar para mim como olha para um frasco de gomas»
25 abr, 01:19
01:45
Ricky não esconde o orgulho que sente em Liliana e lança farpa aos antagonistas: «A deselegância de várias pessoas»
25 abr, 01:17
01:58
Em frente a Sara, Hugo fala "sem papas na língua" sobre o futuro de ambos
25 abr, 01:16
03:07
Inseparáveis? Ana e Ricardo João colocam os pontos nos i's sobre a relação
25 abr, 01:12
01:12
Após ficar em segundo lugar, Jéssica declara-se publicamente aos filhos e ao noivo: «São a minha vida»
25 abr, 01:11
01:17
Sem hesitar, Diogo revela as intenções para com família de Eva
25 abr, 01:09
01:34
«Uma reviravolta que esperávamos há muito tempo»: Estas são as primeiras declarações de Marine à vitória de Eva
25 abr, 01:08
02:19
Eva revela o que pretende fazer com o prémio e deixa uma surpresa "no ar"
25 abr, 01:05
04:01
Ao "longe", Diogo aplaude a vitória de Eva
25 abr, 00:59
03:44
Eva vence o Secret Story e as reações de Diogo e Ariana não se fizeram esperar. Veja tudo
25 abr, 00:52
05:45
Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações
25 abr, 00:47