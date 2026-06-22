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Segundo os finalistas, este é o pódio do Desafio Final. E as escolhas de Leandro deram que falar
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Marisa Susana faz comentário polémico sobre Sara e depara-se com a "casa toda" contra si

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana faz alusão ao sítio onde Sara mora para um comentário da colega. Supostamente, Sara disse a Marisa Susana para ter cuidado com ela. Ao falar dos perigos da zona onde habita, Marisa Susana provocou a colega para a comparar a esses mesmos perigos. O comentário não "caiu bem" e os colegas viraram-se contra ela.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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