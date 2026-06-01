Marisa Susana revela a Pedro Jorge uma descoberta inédita e esta é a reação do colega

Ao Minuto

Há 1h e 24min
Hilariante: A missão noturna de Sara que passou despercebida entre concorrentes
03:57

Hilariante: A missão noturna de Sara que passou despercebida entre concorrentes

Há 1h e 31min
A mensagem de Daniela Santos para Catarina Miranda: «Quando se faz o mal a vida dá lições»
06:09

A mensagem de Daniela Santos para Catarina Miranda: «Quando se faz o mal a vida dá lições»

Há 1h e 47min
Daniela Santos arrasa Afonso Leitão após alegada traição a Catarina Miranda: «Eu já sofri na pele»
07:55

Daniela Santos arrasa Afonso Leitão após alegada traição a Catarina Miranda: «Eu já sofri na pele»

Há 1h e 58min
Daniela Santos fala pela primeira vez sobre o assunto Catarina Miranda e Afonso: «Sede de protagonismo»
03:02

Daniela Santos fala pela primeira vez sobre o assunto Catarina Miranda e Afonso: «Sede de protagonismo»

Há 2h e 22min
Amigo de Afonso pronuncia-se acerca das conversas polémicas com o concorrente: «As mensagens existem»
02:04

Amigo de Afonso pronuncia-se acerca das conversas polémicas com o concorrente: «As mensagens existem»

Há 2h e 24min
Exclusivo. Catarina Miranda fala sobre futuro com Afonso Leitão: «Quero que ele saia para lhe dizer que...»
02:04

Exclusivo. Catarina Miranda fala sobre futuro com Afonso Leitão: «Quero que ele saia para lhe dizer que...»

Há 2h e 33min
Em lágrimas e "sem chão". Este foi o primeiro confessionário de Afonso após confronto com Catarina Miranda
05:13

Em lágrimas e "sem chão". Este foi o primeiro confessionário de Afonso após confronto com Catarina Miranda

Há 3h e 14min
É oficial: Ex de Afonso vai falar em direto sobre o caso polémico com Catarina Miranda
01:36

É oficial: Ex de Afonso vai falar em direto sobre o caso polémico com Catarina Miranda

Há 3h e 16min
Afonso Leitão assume sobre Catarina Miranda: «Tristeza e desilusão»
00:47

Afonso Leitão assume sobre Catarina Miranda: «Tristeza e desilusão»

Há 3h e 26min
Francisco Monteiro defende Catarina Miranda e atira: «Já tinha sido enganada os meses todos que esteve com ele»
02:38

Francisco Monteiro defende Catarina Miranda e atira: «Já tinha sido enganada os meses todos que esteve com ele»

Há 3h e 32min
Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão com "mulher do Norte": «Já esteve com ela»
02:57

Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão com "mulher do Norte": «Já esteve com ela»

Há 3h e 36min
Francisco Monteiro pronuncia-se sobre Catarina Miranda e Afonso: «Eu vi. Eu faria pior»
02:00

Francisco Monteiro pronuncia-se sobre Catarina Miranda e Afonso: «Eu vi. Eu faria pior»

Há 3h e 41min
As imagens que faltavam da polémica com Catarina Miranda. Este foi o momento em que Afonso contou tudo a João Ricardo
00:41

As imagens que faltavam da polémica com Catarina Miranda. Este foi o momento em que Afonso contou tudo a João Ricardo

Há 3h e 42min
Afonso Leitão como nunca o viu. Esta foi a reação ao saber que está oficialmente solteiro
01:29

Afonso Leitão como nunca o viu. Esta foi a reação ao saber que está oficialmente solteiro

Há 3h e 48min
Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Há 3h e 55min
Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

Hoje às 17:10
Flávia é eleita a "maior bebé chorona da Casa". E veste-se a rigor
10:02

Flávia é eleita a "maior bebé chorona da Casa". E veste-se a rigor

Hoje às 16:30
Afonso Leitão desabafa com João Ricardo sobre polémica. E acusa Catarina Miranda de estar a mentir
02:36

Afonso Leitão desabafa com João Ricardo sobre polémica. E acusa Catarina Miranda de estar a mentir

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Marisa Susana revela a Pedro Jorge uma descoberta inédita e esta é a reação do colega

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana assume a Pedro Jorge saber o porquê dos trevos serem importantes e o significado disso para o jogo. Pedro Jorge fica surpreendido.

Depois de uma semana de revelações inesperadas, a Gala do Secret Story – Desafio Final não podia ter sido mais intensa. Depois de ter sido acusado de trair a namorada, Afonso recebeu a visita da mãe e, de seguida, a de Catarina Miranda e as reações não podiam ter sido mais explosivas. Miranda confrontou-o diretamente com a alegada traição. Afonso negou tudo, mas não foi suficiente: a namorada terminou o namoro em direto. O concorrente tinha a opção de contar o sucedido aos colegas, mas preferiu ficar em silêncio, deixando a casa cheia de interrogações. Mais tarde decidiu contar tudo a João Ricardo que o tem vindo a apoiar. Na prova de imunidade, Afonso garantiu a sua segurança. Já Catarina foi a expulsa da noite.

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Hoje às 10:28
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

01:31

Afonso mostra-se muito abalado e tem atitude surpreendente durante a cadeira quente

Secret Story
Hoje às 01:09
1
05:40

Afinal, o que se passa com Afonso? Concorrentes expõe teorias

Secret Story
Hoje às 14:40
2

Inês Morais não larga a mão de Catarina Miranda e volta à carga contra Afonso e a sua mãe: «mentirosos»

Hoje às 11:02
3
01:57

Pedro Jorge está convicto de que Afonso vai desistir do Desafio Final. Mas Marisa Susana tem outra teoria

Secret Story
Hoje às 14:08
4

«Advogada do diabo»: Esta é a posição de Cristina Ferreira na polémica entre Afonso e Catarina Miranda

Hoje às 12:26
5
01:31

Afonso mostra-se muito abalado e tem atitude surpreendente durante a cadeira quente

Secret Story
Hoje às 01:09
6
05:40

Afinal, o que se passa com Afonso? Concorrentes expõe teorias

Secret Story
Hoje às 14:40
7
03:49

O dia começou animado mas este concorrente não se conteve e acordou em lágrimas. Veja tudo

Secret Story
Hoje às 10:06
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Acabou o silêncio. Catarina Miranda vem a público fazer partilha íntima: «Voltar a ser...»

30 mai, 14:49

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

20 mai, 18:24

Este é o refúgio de águas cristalinas que Cristina Ferreira elegeu para uma escapadinha romântica: e fica a menos de duas horas de Lisboa

30 mai, 11:17

Novas revelações põem em causa versão de Catarina Miranda sobre Afonso Leitão. E são bombásticas

29 mai, 11:16

Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

29 mai, 16:38

Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada»

29 mai, 14:34

Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Big Brother
29 mai, 11:14