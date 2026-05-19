Marisa Susana tem ideia de génio para encobrir o segredo da semana e deixa os colegas passados

No Secret Story - Desafio Final, são 20h00 na Casa e, da orelha do Jardim, faz-se ouvir uma mensagem, mas Marisa Susana promove uma grande festa com gritos e a bater no tambor pois é a cúmplice da Voz esta semana e está a tentar proteger o segredo. Catarina pergunta a Leandro se convive com Marisa fora da Casa e o colega responde que ela até já foi convidada para a fanfarra. Catarina comenta com Luzia que não se enquadrada com este barulho e acusa Marisa de estar a bater no tambor para a fazer explodir.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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