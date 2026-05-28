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Descrição

Marisa Susana vai ser pedida em casamento dentro da casa? Os concorrentes estão convictos que sim

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes estão convictos de que o segredo da semana está relacionado com o facto de Marisa Susana vir a ser pedida em casamento. 

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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