Medo do cancelamento? João Ricardo recorda expressão usada no direto e assume receio de má interpretação

Ao Minuto

Há 53 min
Renata Reis reage a acusações sobre Flávia e Pedro Jorge. E tem muito a dizer
05:42

Renata Reis reage a acusações sobre Flávia e Pedro Jorge. E tem muito a dizer

Há 1h e 15min
João Ricardo foi salvo em primeiro e picou Pedro Jorge: «Estás com azia?»
03:56

João Ricardo foi salvo em primeiro e picou Pedro Jorge: «Estás com azia?»

Há 1h e 31min
Afonso Leitão abre o coração e faz desabafo íntimo: «Aí fora...»
06:55

Afonso Leitão abre o coração e faz desabafo íntimo: «Aí fora...»

Há 1h e 45min
Pedro Jorge desabafa sobre o jogo: «O meu nome pesa...»
04:27

Pedro Jorge desabafa sobre o jogo: «O meu nome pesa...»

Há 1h e 55min
Pedro Jorge vai ao limite contra Liliana: «Nem o curso acabaste...»
02:35

Pedro Jorge vai ao limite contra Liliana: «Nem o curso acabaste...»

Há 1h e 56min
Olé! Daniela Santos assume novo namorado: é futebolista e irmão de um outro craque do futebol 

Olé! Daniela Santos assume novo namorado: é futebolista e irmão de um outro craque do futebol 

Há 2h e 34min
Sara aponta Pedro à expulsão e Liliana reage sem rodeios: «Tens medo dele»
06:41

Sara aponta Pedro à expulsão e Liliana reage sem rodeios: «Tens medo dele»

Há 2h e 46min
«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo
02:59

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

Há 2h e 49min
João Ricardo mostra-se desolado com a postura de Sara: «Tenho muita pena»
02:57

João Ricardo mostra-se desolado com a postura de Sara: «Tenho muita pena»

Há 2h e 53min
Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Há 2h e 54min
Carro de luxo de finalista do Secret Story é vandalizado. As imagens impressionam 

Carro de luxo de finalista do Secret Story é vandalizado. As imagens impressionam 

Há 3h e 29min
Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão

Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão

Há 3h e 33min
Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Há 3h e 34min
Catarina Miranda não foi a primeira: Recordamos em imagens todas as relações mediáticas que Afonso Leitão já teve

Catarina Miranda não foi a primeira: Recordamos em imagens todas as relações mediáticas que Afonso Leitão já teve

Há 3h e 51min
Secret Story ao rubro. Concorrentes entram em "guerra" uns com os outros
07:55

Secret Story ao rubro. Concorrentes entram em "guerra" uns com os outros

Hoje às 16:27
Como nunca os viu. João Ricardo e Pedro Jorge envolvem-se em forte discussão
05:20

Como nunca os viu. João Ricardo e Pedro Jorge envolvem-se em forte discussão

Hoje às 16:08
Marisa Susana revoltada com Bruno: «O meu nome não sai da boca dele»
04:59

Marisa Susana revoltada com Bruno: «O meu nome não sai da boca dele»

Hoje às 15:28
Nova pista surge na Casa. E a reação dos concorrentes é controversa
01:36

Nova pista surge na Casa. E a reação dos concorrentes é controversa

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Medo do cancelamento? João Ricardo recorda expressão usada no direto e assume receio de má interpretação

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo desabafa com Liliana e assume ter algum receio de ser cancelado pelo público por ter usado uma expressão polémica.

João Ricardo foi o concorrente salvo desta noite, mas a votação continua a decorrer.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Hoje às 11:23
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

03:38

Sara e Pedro Jorge cada vez mais próximos. A amizade está a dar que falar

Secret Story
Hoje às 12:40
1
07:38

Discussão ao rubro. Leandro e Liliana fazem graves acusações contra Pedro Jorge

Secret Story
Hoje às 12:07
2
03:49

João Ricardo comenta discussão de Liliana e Leandro contra Pedro Jorge e afirma: «Está completamente perdido»

Secret Story
Hoje às 12:10
3
01:18

Acordar em sobressalto. Sara assusta-se com Pedro Jorge e o momento é hilariante

Secret Story
Hoje às 10:19
4

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Big Brother
Há 3h e 33min
5

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Big Brother
Há 2h e 53min
6
03:38

Sara e Pedro Jorge cada vez mais próximos. A amizade está a dar que falar

Secret Story
Hoje às 12:40
7
04:01

«Se esse é o teu conceito de amizade...»: Liliana volta a criticar a postura de Leandro

Secret Story
Hoje às 12:39
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Advogada do diabo»: Esta é a posição de Cristina Ferreira na polémica entre Afonso e Catarina Miranda

1 jun, 12:26

Na casa não sabem, mas Afonso teve um gesto subtil que denunciou o fim com Miranda: e houve quem reparasse

Hoje às 13:00
02:28

Liliana zangada? Sara conta tudo e João Ricardo reage: «Ela contou-te? Não acredito»

Secret Story
1 jun, 21:35

Lisa Schincariol volta a falar com Nuno Brito? Ex-concorrente expõe mensagens privadas e a polémica instala-se

Big Brother
Hoje às 12:39
01:52

Objetos desaparecidos na casa? Nufla teme reações

Secret Story
1 jun, 21:30
12:01

João Ricardo admite a Liliana: «Fico triste»

Secret Story
1 jun, 21:17
03:57

Hilariante: A missão noturna de Sara que passou despercebida entre concorrentes

Secret Story
1 jun, 19:46