Há 58 min
Emocionante. Concorrentes elogiam fortemente a postura de João
04:16

Há 1h e 2min
Inédito. Situação entre Eva e João é comparada à situação de Sara e Hugo
09:29

Há 1h e 16min
Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Há 1h e 18min
Entre surpresa e revolta: Diogo foi o concorrente salvo esta noite e estas foram as reações
02:26

Há 1h e 20min
Com uma diferença considerável dos colegas, este é o primeiro concorrente salvo
01:19

Há 1h e 21min
João reage a mexerico e não esconde a indignação: «É muito baixo»
05:48

Há 1h e 27min
Liliana enfrenta ataques dos colegas e recebe apoio inesperado deste concorrente
05:26

Há 1h e 32min
Liliana na mira dos colegas. Todos são confrontadas com imagens explosivas das discussões com a concorrente
04:05

Há 1h e 36min
«Ia-me custar muito»: Diogo abre o coração sobre a estratégia a adotar para proteger o segredo de Eva
07:06

Há 2h e 28min
Liliana e Ariana «rasgam» Hugo: «Se fosse a pessoa que está lá fora, enxovalhava-o!»
02:24

Há 2h e 40min
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»
02:35

Há 2h e 54min
Jantar atribulado. Ana e Ricardo João voltam a protagonizar uma discussão
03:32

Há 3h e 8min
Segredo de Eva está em risco? «Ele é inteligente e ele sabe que...»
05:09

Há 3h e 22min
Sara ouve conselhos de Diogo sobre a situação com Hugo: «Não lhe fica muito bem dizer que tem uma pessoa lá fora e...»
03:31

Há 3h e 48min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Há 3h e 53min
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Há 3h e 54min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

Hoje às 19:33
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»

No Última Hora do Secret Story 10, depois de João se ir abaixo, é a vez de Eva. A concorrente chora agarrada a João que refere o mexerico como tendo sido «baixo nível». Ana entra nesse momento no quarto e justifica-se para que João não pense que ela é a responsável do mexerico.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Hoje às 18:29
