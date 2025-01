Miguel Vicente assiste ao parto do 1º filho e revela em exclusivo: «É a coisa mais marcante da minha vida»

No programa «V+ Fama» do passado dia 6 de dezembro, Adriano Silva Martins abordou as mais recentes notícias do mundo dos famosos.

Um dos temas em destaque foi o nascimento do primeiro filho de Miguel Vicente, ex-concorrente de reality shows. O recente pai deu as boas-vindas ao pequeno Duarte, fruto da relação com Beatriz Castro.

Miguel Vicente, que se tornou conhecido pela sua participação no Big Brother, concedeu uma entrevista exclusiva ao «V+ Fama» para falar sobre este momento especial na sua vida.

Saiba todos os detalhes no vídeo acima.