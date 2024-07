Miguel Vicente conta como é que descobriu a gravidez: «A minha irmã soube primeiro que eu»

No «Dois às 10», Miguel Vicente conta como é que foi o momento em que descobriu que ia ser pai. O vencedor do Big Brother 2022 recorda o momento em que descobriu que a namorada estaria grávida e revela que a sua irmã soube primeiro. Miguel fala-nos do momento em que a namorada lhe disse que iam ser pais: «Ficámos os dois muito contentes... radiantes!». Miguel e Beatriz estão juntos há um ano.